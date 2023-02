Vodafone : l'UE autorise une coentreprise avec Altice

La Commission européenne annonce avoir approuvé la création d'une entreprise commune par Vodafone, basée au Royaume-Uni, et Altice Luxembourg, basée au Luxembourg.



L'entreprise commune, FibreCo, déploiera, opérera et exploitera en Allemagne des réseaux de télécommunication de fibres optiques principalement urbains, auxquels elle offrira un accès de gros sur une base d'accès ouvert et non discriminatoire.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence compte tenu des chevauchements horizontaux et liens verticaux limités entre les activités des entreprises sur les marchés concernés.



