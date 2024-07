Vodafone : l'efficacité du réseau optimisé avec Meta

Le 09 juillet 2024 à 16:22 Partager

Vodafone et Meta ont annoncé mardi avoir collaboré sur une nouvelle technologie permettant de libérer des capacités sur les réseaux mobiles, notamment en vue d'accroître le nombre de courtes vidéo en haute définition pouvant être visionnées.



Les deux partenaires expliquent que ces essais ont été menés avec succès depuis le début du mois de juin dans 11 pays européens, à savoir l'Albanie, la Tchéquie, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, l'Espagne et le Royaume-Uni.



Lors d'un test conduit en Grande-Bretagne, Vodafone et Meta disent être parvenus à enregistrer une réduction 'significative' du trafic dédié aux applications de Meta sur le réseau sans fil de Vodafone.



L'opérateur de téléphonie explique avoir ainsi pu désengorger son réseau, en 4G comme en 5G, dans des lieux particulièrement fréquentés, comme les centres commerciaux ou les gares.



Dans un communiqué commun, Vodafone et Meta se disent prêts à collaborer avec d'autres partenaires afin d'optimiser encore la qualité de l'écosystème qu'ils réussi à mettre en place.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.