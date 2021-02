Vodafone : l'introduction de Vantage prévue avant la fin mars

Vodafone a annoncé mercredi qu'il avait l'intention d'introduire Vantage Towers, sa branche d'antennes et de mâts de télécommunications, à la Bourse de Francfort d'ici à la fin du mois de mars.



Dans un communiqué, le géant britannique de la téléphonie mobile explique qu'il prévoit de mettre sur le marché une part minoritaire, mais 'significative' du capital de sa filiale, avec pour objectif de créer un marché liquide pour l'échange de ses actions.



Vantage Towers est le premier opérateur européen d'infrastructures de tours avec quelque 82.000 sites répartis dans 10 pays, où il affiche la plupart du temps des positions de numéro un ou deux du marché.



Vodafone et Vantage Towers ne dévoilent pas plus d'éléments concernant les modalités de l'opération, mais indiquent avoir mandaté BofA, Morgan Stanley et UBS en tant que co-chefs de file et Barclays, Berenberg, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs et Jefferies en tant que co-teneurs de livre.



