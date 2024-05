(Alliance News) - Vodafone Group PLC a annoncé mercredi le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 500 millions d'euros, un jour après avoir déclaré qu'il lancerait un programme plus large de 2,0 milliards d'euros suite au feu vert des autorités espagnoles à la vente prévue de ses activités en Espagne.

L'opérateur de télécommunications basé à Newbury, dans le Berkshire, a déclaré que le programme commencerait aujourd'hui et se terminerait au plus tard le 15 août. Morgan Stanley effectuera les rachats pour le compte de Vodafone.

Les actions de Vodafone étaient en hausse de 4,7 %, à 76,70 pence l'unité, à Londres mercredi matin.

Vodafone a déclaré mardi qu'elle prévoyait de mener le programme comme une première tranche de restitution de 2,0 milliards d'euros aux actionnaires sur une période de 12 mois.

Cette déclaration a été faite après que les autorités espagnoles ont donné leur feu vert à la vente prévue de Vodafone Spain à Zegona Communications PLC, qui devrait s'achever à la fin du mois de mai.

À cette date, Vodafone recevra 4,1 milliards d'euros en espèces et 900 millions d'euros sous la forme d'actions préférentielles rachetables.

Zegona a déclaré que l'acquisition est classée comme une prise de contrôle inversée en vertu des règles de cotation et a demandé que les quelque 704,1 millions d'actions Zegona soient réadmises dans le segment de cotation standard de la liste officielle et négociées sur le marché principal de la Bourse de Londres.

Zegona est dirigée par d'anciens cadres de Virgin Media et a acheté et vendu deux entreprises de télécommunications espagnoles, Telecable et Euskaltel, dans le passé.

Dans le cadre de l'accord de vente, Vodafone et Zegona concluront également un accord de licence de marque, qui autorise l'utilisation de la marque Vodafone en Espagne pendant une période pouvant aller jusqu'à 10 ans après la conclusion de l'accord. Vodafone et Zegona concluront d'autres accords transitoires et à long terme pour des services tels que l'accès à l'approvisionnement, l'internet des objets, l'itinérance et les services aux opérateurs.

Zegona a déclaré qu'elle financerait l'acquisition par une combinaison de nouvelles dettes, d'un financement de Vodafone et d'une nouvelle levée de fonds.

Les actions de Zegona ont augmenté de 0,9 % à 235,10 pence chacune à Londres mercredi matin.

Plus tôt dans la journée de mardi, Vodafone a publié ses résultats pour l'exercice clos en mars.

Le bénéfice avant impôt a chuté de 88 %, passant de 13,07 milliards d'euros l'année précédente à 1,62 milliard d'euros.

Vodafone a déclaré que cela reflétait principalement les cessions d'activités au cours de l'exercice précédent, en particulier le gain de 8,6 milliards d'euros sur la cession de Vantage Towers.

Le chiffre d'affaires a baissé de 2,5 % à 36,72 milliards d'euros, contre 37,67 milliards d'euros l'année précédente, en raison des cessions de Vantage Towers, Vodafone Hungary et Vodafone Ghana au cours de l'exercice précédent et des effets de change défavorables.

Le chiffre d'affaires des services du groupe a augmenté de 6,3 %, passant de 30,32 milliards d'euros à 29,91 milliards d'euros, grâce à la croissance de l'Europe, de l'Afrique et de la division Business, a déclaré Vodafone.

Le bénéfice par action diluée est tombé à 4,44 centimes d'euro, contre 43,51 centimes.

Vodafone a déclaré un dividende total inchangé de 9,0 cents par action, y compris un dividende final de 4,5 cents.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News, et Jeremy Cutler, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.