(Alliance News) - Vodafone Group PLC a lancé un nouveau tarif social à haut débit avec des vitesses plus rapides afin d'encourager les familles qui luttent contre le coût de la vie à profiter de cette aide.

Le nouveau forfait, Fibre 2 Essentials, a été conçu pour offrir plus de choix sur le marché du haut débit social et répondre aux besoins des ménages les plus occupés.

Il coûte 20 GBP par mois et offre aux clients des vitesses allant jusqu'à 73 mégaoctets par seconde.

Il fait suite aux conclusions de l'association de consommateurs Which ? selon lesquelles les inquiétudes concernant la vitesse du haut débit sur les tarifs sociaux ralentissent leur adoption.

Vodafone propose ses tarifs sociaux à tous les bénéficiaires de l'allocation de demandeur d'emploi et du crédit universel, ainsi qu'aux bénéficiaires de l'allocation d'emploi et de soutien, de l'allocation de salaire réduit, de l'allocation d'invalidité, des paiements personnels d'indépendance ou du crédit de pension.

Ahmed Essam, directeur général de Vodafone UK, a déclaré : "Nous avons ouvert la voie en matière de tarifs sociaux : "Nous avons ouvert la voie en matière de tarifs sociaux, en étant les premiers à lancer la connectivité fixe et mobile et en proposant le produit social à large bande le moins cher du marché depuis octobre de l'année dernière.

"Nous avons maintenant entendu l'appel lancé aux fournisseurs de télécommunications pour qu'ils fassent davantage pour soutenir les personnes confrontées à la crise du coût de la vie et pour qu'ils proposent des tarifs sociaux qui répondent aux besoins des différents ménages, et c'est pourquoi nous continuons à montrer la voie en promouvant un nouveau tarif social à haut débit plus rapide qui vient s'ajouter à notre portefeuille existant. La connectivité n'est pas un luxe ; nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que chacun puisse rester connecté.

Dans le cadre de son projet de fusion avec Three UK, Vodafone s'est engagé à maintenir toutes les mesures actuelles visant à soutenir les clients vulnérables touchés par la crise du coût de la vie, y compris les tarifs sociaux et les campagnes d'inclusion numérique.

Rocio Concha, directrice de la politique et du plaidoyer de Which ? a déclaré : "Nous sommes heureux que Vodafone ait réagi en proposant cette nouvelle offre plus rapide à la suite de la campagne menée par Which ? dans ce domaine.

"Les recherches de Which ? ont montré que les inquiétudes concernant la vitesse des tarifs sociaux peuvent être un obstacle à l'adoption de ces tarifs. Une gamme d'options de tarifs sociaux permet aux consommateurs éligibles de choisir la connexion adaptée aux besoins de leur foyer.

"L'Ofcom, Which ? et d'autres organismes ont demandé à plusieurs reprises aux fournisseurs de haut débit de faire davantage pour promouvoir ces tarifs auprès des clients éligibles et ils doivent redoubler d'efforts à cet égard.

"Les entreprises devraient également permettre aux clients, quel que soit leur contrat, de partir sans frais de sortie lorsqu'ils passent à un tarif social, surtout si elles ne proposent pas elles-mêmes de tarifs réduits.

Les actions de Vodafone ont augmenté de 2,1% à 72,89 pence chacune mercredi matin à Londres.

Par Josie Clarke, correspondante de l'AP pour les questions de consommation

Press Association : Finance

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.