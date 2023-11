Vodafone : les prévisions annuelles confirmées

Vodafone a confirmé mardi viser un résultat brut d'exploitation (Ebitda) 'globalement stable' sur son exercice qui se clôturera fin mars 2024, après avoir dégagé un bénéfice opérationnel en baisse sur le premier semestre.



Le géant britannique de la téléphonie mobile a subi sur les six premiers mois de son exercice 2023/2024 un repli de 4,3% de son chiffre d'affaires, à 21,9 milliards d'euros, en raison d'effets devises défavorables et des récentes cessions de Vantage Towers, Vodafone Hongrie et Vodafone Ghana.



En raison des mêmes facteurs, son bénéfice opérationnel a chuté de 44,2% à 1,7 milliard d'euros sur la période.



En dépit du renchérissement des coûts de l'énergie, son résultat brut d'exploitation (Ebitda AL) ajusté affiche toutefois une très légère croissance organique de 0,3% sur le semestre.



Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Vodafone confirme viser un Ebitda AL ajusté 'globalement stable', à 13,3 milliards d'euros, pour un flux de trésorerie disponible (FCF) ajusté autour de 3,3 milliards.



Le groupe, en pleine restructuration, a souligné que sa transformation allait dans le bon sens suite à sa récente sortie du marché espagnol, jugé 'difficile', une décision qui vise à mieux positionner son portefeuille pour générer de la croissance.



Son dividende semestriel reste inchangé, à 4,5 centimes d'euro par titre.



Suite à cette publication, l'action Vodafone perdait un peu de terrain (-1%) mardi à la Bourse de Londres, ce qui portait à plus de 10% son repli depuis le début de l'année.



