Vodafone : alliance avec Porsche pour la sécurité routière

Porsche annonce aujourd'hui un partenariat avec Vodafone et HERE Technologies dans le cadre d'une étude de faisabilité autour d'un système d'alerte en temps réel sur la route.



L'objectif de l'étude est d'améliorer la sécurité routière à l'aide de la technologie 5G et d'une localisation très précises et en temps réel des situations de circulation dangereuses.



Les trois sociétés travaillent ainsi au développement d'un système d'avertissement en temps réel afin que les véhicules et leurs conducteurs puissent recevoir directement les avertissements de danger, sans aucun délai, et donc recevoir une réponse immédiate.



En effet, 'si les voitures se préviennent mutuellement des dangers en temps réel, des vies humaines pourront être sauvées ', a déclaré Michael Reinartz, directeur de l'innovation chez Vodafone Allemagne.



