Vodafone : débuts sans éclat pour Vantage Towers à Francfort

L'action Vantage Towers s'inscrit en très légère hausse jeudi matin pour ses débuts en Bourse de Francfort, le titre cotant actuellement 24,1 euros contre un prix d'introduction de 24 euros.



Le prix d'introduction de la filiale d'antennes et de mâts de télécommunications de Vodafone avait été fixé dans le bas de la fourchette initiale, prévue entre 22,5 et 29 euros.



L'opération, qui valorise Vantage autour de 12,1 milliards d'euros, va toutefois permettre à Vodafone de lever 2,3 milliards d'euros via le placement de 18,9% du capital de sa filiale sur le marché.



La cession de ces 95,8 millions d'actions devrait notamment permettre à Vodafone de rembourser une partie de sa dette.



A l'occasion d'un rendez-vous avec les investisseurs et les analystes aujourd'hui, Vodafone a dévoilé une série d'objectifs financiers à moyen terme, prévoyant d'afficher une croissance de l'activité supérieure à celle du marché dans le fixe et le mobile.



L'opérateur britannique prévoit par ailleurs de générer une croissance du chiffre d'affaires 'à deux chiffres' dans le cloud, la sécurité informatique, les services et l'Internet des objets (IoT).



L'action Vodafone progresse actuellement de 0,3% à la Bourse de Londres.



