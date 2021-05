Vodafone : le partenariat avec Google Cloud va être élargi

L'opérateur britannique de téléphonie mobile Vodafone a annoncé lundi qu'il allait étendre son partenariat avec Google Cloud en signant un accord stratégique de six ans portant sur la fourniture de services sécurisés dans l'analyse de données.



Aux termes de l'accord, Vodafone et Google Cloud ont convenu de développer ensemble une vaste plateforme capable de traiter, via le 'cloud', de gigantesques volumes de données en provenance de différents systèmes.



L'idée est d'être en mesure de proposer toute une série de nouveaux produits et de services numériques 'personnalisés' aux clients de Vodafone.



La plateforme en question, baptisée 'Nucleus', hébergera à son tour la technologie 'Dynamo', présentée comme particulièrement rapide puisque capable de traiter 50 térabytes de données par jour, soit l'équivalent de 25.000 heures de films en qualité HD.



Vodafone et Google Cloud expliquent qu'ils ont prévu de mobiliser jusqu'à 1000 ingénieurs dans le cadre du projet, qui associera à la fois des équipes basées en Espagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.