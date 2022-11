Vodafone : partenariat avec IBM dans l'informatique quantique

IBM a annoncé mercredi qu'il allait collaborer avec Vodafone en vue d'étudier l'applicabilité de l'informatique quantique aux métiers des télécoms.



Le groupe technologique américain explique que cet accord va permettre à l'opérateur de téléphonie britannique d'avoir accès à son expertise en matière d'informatique quantique, notamment pour les services de cybersécurité.



Vodafone prévoit de travailler avec IBM afin de valider et de concrétiser des cas d'usage dans le domaine des réseaux télécoms, l'idée étant notamment de développer des outils de cryptographie quantique visant à protéger ses systèmes et ses données.



