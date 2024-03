(Alliance News) - Vodafone Group PLC a déclaré vendredi qu'il avait accepté de vendre ses activités italiennes à Swisscom AG pour 8 milliards d'euros et qu'il reverserait la moitié du produit aux actionnaires.

L'opérateur de télécommunications basé à Berkshire, en Angleterre, avait confirmé à la fin du mois dernier qu'il était en pourparlers exclusifs avec son homologue basé à Berne, en Suisse, pour vendre ses activités en Italie. Vodafone avait refusé, fin janvier, une proposition de fusion pour l'Italie émanant de la société française Iliad SA.

Vendredi, Vodafone a déclaré qu'il recevrait 8 milliards d'euros en espèces de Swisscom. Il en restituera 4 milliards d'euros sous forme de rachat d'actions au cours du nouvel exercice.

Toutefois, Vodafone a déclaré qu'il ramènerait son dividende annuel à 4,5 centimes d'euro par action à partir de l'exercice 2025, alors qu'il est actuellement de 9 centimes. L'exercice financier de Vodafone se termine le 31 mars. Il a versé un dividende intérimaire de 4,50 centimes d'euro pour l'année en cours et a confirmé vendredi que le dividende annuel pour l'exercice 2024 resterait à 9,00 centimes.

Vodafone a noté que la vente italienne fait suite à une cession similaire de sa branche espagnole, ce qui a permis de lever 12 milliards d'euros au total.

"Aujourd'hui, j'annonce la troisième et dernière étape de la restructuration de nos activités européennes", a déclaré Margherita Della Valle, directrice générale de Vodafone.

"À l'avenir, nos entreprises opéreront sur les marchés en croissance des télécommunications - où nous détenons des positions fortes - ce qui nous permettra d'assurer une croissance prévisible et plus forte en Europe. Cette évolution s'accompagnera d'une accélération de notre activité B2B, car nous continuons à prendre des parts sur un marché des services numériques en pleine expansion."

Swisscom a déclaré que l'acquisition serait entièrement financée par la dette. Elle combinera Vodafone Italia avec sa propre filiale italienne, Fastweb, qu'elle avait acquise en 2007. Elle espère pouvoir réaliser 600 millions d'euros d'économies de coûts par an grâce à la combinaison des deux.

"La logique industrielle de cette fusion est très forte", a déclaré Christoph Aeschlimann, directeur général de Swisscom. "Fastweb et Vodafone Italia se complètent idéalement pour créer une forte valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes.

Le président Michael Rechsteiner a ajouté : "Le conseil d'administration de Swisscom a évalué de manière approfondie et complète les opportunités et les risques de cette transaction et est parvenu à la ferme conclusion que les opportunités pour toutes les parties prenantes dépassent de loin les risques inhérents à une transaction de cette taille."

