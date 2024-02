Vodafone : projet de cession de Vodafone Italia à Swisscom

Vodafone Group a officialisé mercredi un projet de cession de 100% de sa filiale italienne Vodafone Italia à l'opérateur suisse Swisscom, sur la base d'un prix de huit milliards d'euros.



Les deux groupes ont confirmé ce matin l'existence de 'négociations exclusives', tout en précisant qu'il n'existait pour le moment aucune certitude quant à la concrétisation d'une transaction au final.



Vodafone, qui cherche à se recentrer sur ses marchés clés, rappelle qu'il avait engagé des discussions avec plusieurs acteurs du secteur, mais juge que l'offre de Swisscom constitue la plus intéressante du point de vue de ses actionnaires.



'L'offre de Swisscom a l'avantage d'être en cash', expliquent ce matin les analystes d'Oddo BHF.



Le bureau d'études estime toutefois que Vodafone a refusé la meilleure offre, puisque la proposition d'iliad prévoyait 6,6 milliards d'euros en cash, deux milliards d'euros de prêts d'actionnaire et une participation de deux milliards d'euros dans l'entité fusionnée.



'Il est probable, selon nous, que Vodafone n'a pas souhaité trouver un accord avec le groupe iliad qui est directement responsable des difficultés de Vodafone en Italie depuis son entrée en 2019 avec des offres agressives', souligne Oddo.



Swisscom prévoit de fusionner Vodafone Italia avec sa filiale Fastweb, qui connaît une croissance régulière depuis dix ans et s'est imposée comme un acteur de premier plan sur le quatrième marché européen de la large bande.



Ces informations faisaient bondir le titre Vodafone de presque 3%, ce qui lui permettait de figurer dans le palmarès des plus fortes hausses de l'indice paneuropéen STOXX 600 ce matin.



