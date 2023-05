Vodafone propose une offre publique d'achat pour gérer le capital hybride

Vodafone Group PLC - opérateur de télécommunications basé à Newbury, Berkshire - propose une offre publique d'achat sur les titres de capital à 3,10 % en circulation, d'une valeur de 2,00 milliards d'euros, arrivant à échéance en 2079, et sur les titres de capital à 6,25 % en circulation, d'une valeur de 1,30 milliard de dollars, arrivant à échéance en 2078. Il propose 99,75 % du capital pour les titres en euros et 100,50 % pour les titres en dollars. Vodafone indique que l'offre publique d'achat, associée à l'émission prévue de nouveaux titres de créance, vise à gérer de manière proactive son portefeuille de capital hybride. Elle précise qu'elle étendra une partie de son portefeuille de capital hybride et qu'elle réduira simultanément le portefeuille actuel de 10 milliards d'euros de 10 % au maximum.

Cours actuel de l'action : 82,90 pence, en baisse de 1,4 % mercredi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 36%.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

