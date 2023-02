Vodafone s'associe à Lenovo Connect pour renforcer la sécurité de ses clients

(Alliance News) - Vodafone Group PLC a annoncé mardi avoir formé un partenariat avec Lenovo Connect afin d'accroître la connectivité et la sécurité pour les clients à travers l'Europe.

La société de télécommunications basée à Berkshire, en Angleterre, a déclaré que le partenariat permettra aux clients possédant des appareils intelligents Lenovo de se connecter à Internet à travers son réseau IoT mondial dans de nombreux pays.

Vadafone a déclaré que le service sera initialement lancé en Espagne en mai de cette année, avec "une expansion à travers l'Europe par la suite."

Vinod Kumar, directeur général de Vodafone Business, a déclaré : "Notre objectif est d'aider les organisations à transformer numériquement leurs activités grâce à un niveau de service et d'expertise unique. En collaboration avec Lenovo Connect, nous offrirons aux clients un service paneuropéen résilient et personnalisé reposant sur une connectivité rapide et une plus grande confidentialité et sécurité."

Lenovo Connect est une filiale de Lenovo LCIG.

Les actions Vodafone étaient en hausse de 0,9 % à 101,60 pence chacune mardi vers midi à Londres.

