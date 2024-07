Vodafone : signe un nouvel accord avec Virgin Media O2

Vodafone et Virgin Media O2 annoncent un nouvel accord de partage de réseau à long terme.



Le nouvel accord de partage de réseau prolonge l'accord actuel entre Vodafone UK et Virgin Media O2 pour plus d'une décennie.



'Sous réserve de l'approbation de la fusion entre Vodafone UK et Three UK (MergeCo) par l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés, l'accord fournit une base stable permettant au réseau élargi de MergeCo de participer à l'accord de partage de réseau et Virgin Media O2 acquerra le spectre. de MergeCo' indique le groupe.



L'accord étendra les avantages du plan d'investissement réseau de 11 milliards de livres sterling engagé par MergeCo aux clients de Virgin Media O2 et aux opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO).



'Grâce à la combinaison de l'engagement de MergeCo à investir 11 milliards de livres sterling dans son réseau au cours de la prochaine décennie (sous réserve de l'approbation de la CMA) et de l'investissement annuel de 2 milliards de livres sterling de Virgin Media O2 dans ses réseaux et services, l'accord garantira une connectivité mobile de qualité' indique le groupe.



Ahmed Essam, DG des marchés européens de Vodafone, a déclaré : ' Grâce à cet accord et à notre fusion avec Three, nous transformerons l'expérience mobile de plus de 50 millions de clients au Royaume-Uni sur le long terme, en apportant des améliorations significatives du réseau, notamment plus de choix, une meilleure qualité et une plus grande couverture à travers le pays. La fusion proposée, ainsi que cet accord, renforceront la concurrence en établissant un troisième acteur puissant sur le marché mobile du Royaume-Uni et amélioreront l'équilibre des fréquences détenues, uniformisant ainsi les règles du jeu entre les opérateurs mobiles du Royaume-Uni'.



