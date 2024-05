(Alliance News) - La société de télécommunications Vodafone Group PLC a signé un contrat d'infrastructure avec l'une des plus grandes sociétés de logement d'Allemagne pour étendre l'accès à Internet par fibre optique à 120 000 appartements supplémentaires.

L'accord entre Vodafone et Vonovia SE a été annoncé lundi, et le service devrait être offert à partir de juillet.

Ce segment de marché est très concurrentiel depuis de nombreuses années.

En 2013, son rival Deutsche Telekom AG a remporté un contrat avec Deutsche Annington - une société immobilière qui fait désormais partie de Vonovia - pour installer des lignes de fibre optique dans les appartements locatifs.

En règle générale, cependant, Deutsche Telekom a installé des lignes de cuivre conventionnelles pour le service internet DSL à la place.

UnityMedia, qui est aujourd'hui une filiale de Vodafone, avait également tenté d'obtenir le contrat à l'époque, mais a perdu face à Deutsche Telekom.

À l'avenir, les locataires de Vonovia concernés auront une autre possibilité d'accéder à l'internet via le réseau de Vodafone - et pourront également s'abonner au service de télévision par câble de Vodafone.

Pour Vodafone, l'accord de fourniture est un succès notable dans un environnement de marché difficile. Les changements juridiques qui entreront en vigueur en juillet signifient que les propriétaires allemands ne pourront plus facturer aux locataires un service de télévision par câble couvrant l'ensemble de l'immeuble.

Les locataires devront chercher eux-mêmes d'autres solutions ou adhérer volontairement à un ordre collectif.

Les locataires concernés de Vonovia peuvent conclure un contrat direct avec Vodafone au moment du changement s'ils souhaitent recevoir la télévision par le réseau câblé.

Vonovia est en train d'informer les locataires concernés par le changement de la date du changement et des nouvelles offres, a annoncé la société basée à Düsseldorf.

Cependant, les locataires peuvent également choisir de conserver leur connexion internet DSL plus lente et recevoir la télévision par internet de Deutsche Telekom ou des services en ligne tels que Zattoo et Waipu.

source : dpa

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.