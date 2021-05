Vodafone va investir face aux défis créés par la pandémie

Londres (awp/afp) - L'opérateur télécoms britannique Vodafone a annoncé mardi avoir souffert lors de l'exercice écoulé, mais prévoit d'investir davantage, en Europe et en Afrique, pour répondre aux nouveaux besoins numériques créés par la pandémie.

"Le monde a changé. La pandémie a montré combien sont cruciaux pour la société la connectivité et les services numériques", souligne Nick Read, directeur général, cité dans un communiqué.

"Grâce à une hausse de l'investissement, nous agissons maintenant pour jouer un rôle de premier plan et saisir les occasions que ces changements offrent", selon lui.

La crise sanitaire a amplifié l'essor du télétravail, du cloud pour stocker des données, des objets connectés ou encore des services de paiement en ligne, a rappelé le groupe.

Vodafone compte en outre profiter du plan de relance de l'Union européenne d'un montant de 750 milliards d'euros (822 milliards de francs suisses), notamment via des subventions qui seront disponibles dans 70% des marchés européens sur lesquels il est présent.

L'annonce de nouveaux investissements passait mal auprès du marché, surtout que Vodafone est déjà très endetté.

L'action chutait de 6,86% vers 08H40 GMT à la Bourse de Londres.

"La hausse prévue des dépenses, alors que Vodafone investit dans les nouvelles technologies et les services comme la 5G, explique pourquoi les investisseurs prennent un peu peur aujourd'hui", souligne Neil Wilson, analyste chez Markets.com.

L'opérateur télécoms, l'un des poids lourds en Europe, explique vouloir investir maintenant qu'il a réalisé la première phase de sa restructuration.

Il est désormais recentré sur l'Europe et l'Afrique, présent dans l'internet fixe et la téléphonie mobile, après avoir entrepris un programme d'économies et introduit en Bourse à Francfort en mars sa filiale d'antennes-relais Vantage Towers.

Affecté par la pandémie

La pandémie a toutefois pénalisé lourdement ses résultats pour l'exercice 2020-2021 achevé fin mars.

Son bénéfice net a atteint 112 millions d'euros. C'est certes mieux que la perte nette de 920 millions d'euros enregistrée un an plus tôt mais qui était due à une énorme charge de 2,5 milliards d'euros liées à des déboires judiciaires en Inde.

Son chiffre d'affaires a lui reculé de 2,6% à 43,8 milliards d'euros, la crise sanitaire ayant limité les déplacements internationaux et plombé les revenus tirés de l'itinérance.

Vodafone est parvenu à réduire un peu son énorme dette, qui était de 40,5 milliards d'euros à fin mars, grâce notamment aux fonds récupérés via l'introduction en Bourse de Vantage Towers.

Pour l'exercice 2021-2022, il prévoit une légère amélioration de son résultat brut d'exploitation qu'il attend entre 15 et 15,4 milliards d'euros, contre 14,4 milliards réalisés en 2020-2021.

afp/fr