Vodafone va rembourser 4 milliards d'euros (4,35 milliards de dollars) de capital et réduire de moitié le dividende à partir de son prochain exercice financier après la vente de ses activités italiennes à Swisscom, convenue vendredi, et la vente de son unité espagnole, convenue l'année dernière.

La société britannique a déclaré qu'elle ramènerait son dividende à 4,5 centimes d'euro par action à partir de l'exercice 2025, et que 4 milliards d'euros de capital seraient remboursés par le biais de rachats d'actions, avec un nouvel effet de levier de 2,25x - 2,75x.

La directrice générale, Margherita Della Valle, a déclaré que l'opération italienne constituait la troisième et dernière étape de la restructuration des activités européennes de Vodafone.

"À l'avenir, nos entreprises opéreront sur des marchés de télécommunications en croissance - où nous détenons des positions fortes - ce qui nous permettra d'assurer une croissance prévisible et plus forte en Europe", a-t-elle déclaré.

Les actions de Vodafone ont augmenté de 4,3 % dans les premières transactions de vendredi.

Outre les ventes en Italie et en Espagne, Mme Della Valle a annoncé la fusion de Vodafone UK avec Three UK, qui appartient à Hutchison, ce qui permettra au groupe de se concentrer sur son plus grand marché, l'Allemagne, sur d'autres pays européens plus petits, sur l'Afrique et sur Vodafone Business.

Elle a précisé que le patron de Vodafone Germany, Philippe Rogge, quitterait Vodafone et que l'actuel directeur général de Vodafone UK, Ahmed Essam, superviserait le pays dans un nouveau rôle de président exécutif de Vodafone Germany et de directeur général de Vodafone European Markets. (1 $ = 0,9194 euro) (Reportage de Paul Sandle ; édition de William James)