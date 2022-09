Xavier Niel a pris environ 2,5% de l'opérateur de télécommunication britannique Vodafone

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Atlas Investissement, le véhicule d'investissement de l'homme d'affaires Xavier Niel, a annoncé mercredi avoir acquis une participation d'environ 2,5% au capital de l'opérateur de télécommunications britannique Vodafone. Les éléments financiers de l'opération n'ont pas été communiqués.

"Atlas Investissement a identifié Vodafone comme une opportunité d'investissement intéressante, en raison de la qualité de son portefeuille d'actifs et des solides tendances sous-jacentes du secteur mondial des télécommunications", a indiqué la société dans un communiqué.

Le véhicule d'investissement de Xavier Niel soutient en outre "l'intention publiquement exprimée par Vodafone de saisir les opportunités de consolidation dans certaines zones géographiques, ainsi que ses efforts de séparation des infrastructures".

De plus, Atlas Investissement estime qu'il existe "des possibilités d'accélérer la rationalisation de la structure de Vodafone et la scission de ses actifs d'infrastructure", ainsi que de réduire davantage les coûts et d'améliorer la rentabilité. Atlas Investissement juge également possible d'accélérer le développement du haut débit en Allemagne et dans d'autres pays, ainsi que de "mettre l'accent sur l'innovation".

Vers 10h40, l'action Vodafone gagnait 2,3% à 108,80 pence à la Bourse de Londres.

