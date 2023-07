Vodafone Qatar PQSC est une société publique d'actionnariat basée au Qatar et engagée dans le secteur des télécommunications. Les principales activités de la société comprennent la fourniture de services de télécommunications mobiles cellulaires, de services de lignes fixes et la vente d'équipements et d'accessoires liés à la téléphonie mobile. La société propose ses services par le biais de plans mensuels, de plans prépayés, de services mobiles à large bande, d'Internet mobile, de services Blackberry, d'itinérance, de produits spéciaux et de services internationaux. La société propose également des services de messagerie vocale, de services de messages courts (SMS), de services de messages multimédia (MMS) et d'appels vidéo. Les filiales de la société comprennent Infinity Solutions LLC, et Infinity Payment Solutions LLC.

Secteur Services de télécommunications sans fil