Acier: Voestalpine conclut son exercice sur des résultats records

Vienne (awp/afp) - Le sidérurgiste autrichien Voestalpine a publié mercredi des recettes et bénéfices records à l'issue de son exercice décalé 2021/22. Le groupe a notamment été porté par une nette reprise, mais a souligné les "incertitudes" de l'année 2022/23 du fait des conséquences de la guerre en Ukraine.

Sur la période d'avril 2021 à mars 2022, le groupe spécialiste des aciers nobles a vu son bénéfice net s'envoler à 1,3 milliard d'euros (1,35 milliard de francs suisses), contre 32 millions un an auparavant. Il s'est appuyé sur une solide performance opérationnelle, avec un résultat d'exploitation (Ebit) qui a bondi à 1,45 milliard d'euros, à comparer à ses 338 millions de 2021/22, pour un chiffre d'affaires de 14,9 milliards (+37%).

Voestalpine a enregistré "les meilleurs résultats de l'histoire du groupe", souligne-t-il, malgré un "environnement économique extrêmement difficile avec la pandémie de Covid-19, les perturbations des chaînes d'approvisionnement, la flambée des prix des matières premières et de l'énergie ainsi que l'impact de l'invasion russe en Ukraine".

Le sidérurgiste, dont les aciers spéciaux sont utilisés dans le ferroviaire, l'automobile, l'aviation, l'électroménager et l'industrie pétrolière et gazière, a affiché de bonnes performances dans "quasiment tous les marchés et segments de produits". Celui des composants automobiles a ainsi retrouvé des couleurs après avoir été affecté par des soucis logistiques.

La division aéronautique s'est également redressée après le choc du Covid, tandis que la branche énergie a profité de la hausse des cours du pétrole et du gaz. Enfin, l'activité des dépôts et technologies de stockage, dopée par l'essor du commerce en ligne, a poursuivi sur sa lancée positive.

Si le nouvel exercice a bien démarré, "des incertitudes émergent et il est très difficile de prédire le développement économique au second semestre 2022", a commenté le PDG Herbert Eibensteiner, cité dans un communiqué. Pour son exercice 2022/23, Voestalpine table sur un bénéfice annuel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) entre 1,8 milliard et 2 milliards d'euros, en retrait par rapport aux 2,3 milliards enregistrés en 2021/22.

Le groupe, dont le siège est à Linz, en Haute-Autriche, réalise les deux tiers de ses recettes en Europe. Il emploie désormais 50'200 salariés dans une cinquantaine de pays.

af/vj