Le sidérurgiste autrichien Voestalpine a découvert des irrégularités de bilan de l'ordre de 100 millions d'euros (108,63 millions de dollars) dans l'une de ses filiales, a déclaré mercredi un porte-parole de l'entreprise.

"Vers la fin du quatrième trimestre de l'exercice 2023/24, il a été découvert au sein d'une société de la division Metal Forming que des écritures intentionnelles avaient été passées dans la comptabilisation et l'évaluation des actifs et des passifs afin d'améliorer les bénéfices déclarés", a déclaré la société dans son rapport annuel publié plus tôt dans la journée.

Le porte-parole a précisé le montant, ajoutant que l'impact n'avait pas d'effet sur les liquidités et qu'il n'y avait pas eu de sortie de fonds.

"Plus précisément, en ce qui concerne les paiements anticipés dans les stocks et autres créances (y compris les actifs contractuels), les actifs ont été surévalués ou les décomptabilisations ont été omises dans le contexte de la comptabilisation des outils et des services de développement, ainsi que des ajustements de prix pour la production en série", indique le rapport annuel.

L'entreprise a lancé une enquête interne sur ces irrégularités, qui se sont produites sur une période de dix ans, a déclaré le porte-parole, ajoutant qu'un ancien responsable de la division, qui a quitté l'entreprise en 2023, était soupçonné.

Plus tôt, Voestalpine a annoncé que son bénéfice annuel de base avait chuté d'environ un tiers, comme prévu, mais ses performances et ses perspectives meilleures que prévu pour le quatrième trimestre ont fait grimper les actions du groupe. (1 dollar = 0,9206 euro) (Reportage d'Alexandra Schwarz-Goerlich ; Rédaction de Christoph Steitz ; Édition de Josie Kao)