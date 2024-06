Voestalpine AG figure parmi les principaux producteurs d'acier européens. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - aciers plats (32,6%) : aciers laminés à chaud ou à froid, aciers galvanisés, tôles, etc. ; - aciers longs (21%) : rails, systèmes d'aiguillage, tiges, tubes sans soudure, etc. ; - aciers spéciaux (18,9%) ; - composants en acier (18,6%) ; - autres (8,9%). Le CA par marché se ventile entre industrie automobile (31,6%), industrie pétrolière (15,4%), transport ferroviaire (10,3%), construction (10,1%), génie civil et mécanique (10%), électroménager (4,4%), industrie aéronautique (2,2%) et autres (16%). La répartition géographique du CA est la sui vante : Autriche (7,5%), Europe (54,5%), Amérique du Nord (17,2%), Asie (6,9%), Amérique du Sud (4,6%) et autres (9,3%).

Secteur Acier