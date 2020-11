Voestalpine dans le rouge au premier semestre

Vienne (awp/afp) - Le sidérurgiste autrichien Voestalpine, spécialiste des aciers spéciaux, a annoncé mardi de nouvelles pertes au premier semestre de son exercice décalé, sous l'effet de l'affaiblissement de la demande provoquée par la pandémie de Covid-19.

Sur la période d'avril à septembre 2020, le groupe a accusé une perte nette de 276 millions d'euros (299 millions de francs suisses), à comparer à un bénéfice de 115 millions un an auparavant.

Ses comptes d'exploitation (Ebit) sont aussi dans le rouge, avec une perte de 215 millions d'euros, contre -230 millions au premier semestre de l'exercice précédent, pour un chiffre d'affaires en recul de 22% à 5,1 milliards d'euros.

Outre l'impact de la crise économique, cette contre-performance s'explique par l'enregistrement de dépréciations d'actifs, pour tenir compte des "mutations globales du marché qui ont été exacerbées par la pandémie", explique la société dans un communiqué.

Voestalpine, dont les aciers nobles servent le ferroviaire, l'automobile, l'aviation, l'électroménager et les industries pétrolière et gazière, estime cependant être en mesure de limiter les dégâts après avoir procédé à des diminutions de coûts et réduit le montant de ses investissements.

Le groupe autrichien, coté à la Bourse de Vienne, traverse une mauvaise passe depuis déjà plus d'un an. Il avait conclu son exercice précédent (2019/2020) sur une importante perte, évoquant un ralentissement lié aux conflits commerciaux mondiaux et la morosité du secteur automobile.

La pandémie de Covid-19 a accentué la pression alors que les secteurs de l'aviation, ainsi que ceux du pétrole et du gaz, ont été particulièrement touchés. La situation est "toujours aussi difficile", souligne le groupe qui se félicite en revanche d'un "net rebond" au deuxième trimestre dans l'automobile, les biens de consommation courante et la construction après les mesures de confinement stricts du printemps.

Le groupe espère un maintien de cette tendance positive au second semestre. Mais "il reste à voir dans quelle mesure les nouvelles mesures de confinement", décidées par les différents gouvernements, "vont affecter l'économie", a commenté le PDG Herbert Eibensteiner, cité dans le communiqué.

Voestalpine, dont le siège est à Linz, en Haute-Autriche (nord), réalise les deux tiers de ses recettes en Europe, particulièrement touchée par la deuxième vague de la pandémie. Il emploie désormais 47.917 personnes dans une cinquantaine de pays après avoir réduit ses effectifs de 6,5%.

Le groupe ne livre de prévisions annuelles que pour le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda): il est attendu "entre 800 millions et 1 milliard d'euros, à supposer qu'il n'y ait plus de restrictions économiques importantes" liées au coronavirus, contre 1,2 milliard en 2019/20.

afp/jh