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    ALVGO   FR0011532225

VOGO

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VOGO : Document AMF CP. 2022DD877754

29/12/2022 | 18:14
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2022DD877754

28 décembre 2022

FR0011532225 - DD154750

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

TWO-C Société par actions simplifiée personne morale liée à Christophe Carniel, Président Directeur Général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : VOGO

LEI : 969500XOAIIQP1K9AZ93

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 27 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011532225

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.7274 Euro

VOLUME : 600.0000

PRIX UNITAIRE : 3.7405 Euro

VOLUME : 900.0000

PRIX UNITAIRE : 3.8297 Euro

VOLUME : 700.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.7653 Euro

VOLUME : 2 200.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 28 décembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Vogo SA published this content on 29 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 December 2022 17:13:04 UTC.


© Publicnow 2022
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Dette nette 2022 5,58 M 5,93 M -
PER 2022 -40,8x
Rendement 2022 -
Capitalisation 16,1 M 17,1 M -
VE / CA 2022 1,80x
VE / CA 2023 1,45x
Nbr Employés 55
Flottant 52,6%
Graphique VOGO
Durée : Période :
VOGO : Graphique analyse technique VOGO | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique VOGO
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 2
Dernier Cours de Clôture 3,95 €
Objectif de cours Moyen 6,65 €
Ecart / Objectif Moyen 68,4%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Christophe Carniel Chairman & Chief Executive Officer
Claudia Zimmer Independent Director
Stephanie Gottlib-Zeh Independent Director
Tony Parker Independent Director
Daniel Dédisse Director & Deputy Chief Executive Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
VOGO-35.03%17
SNAP INC.-81.82%13 792
KAKAO GAMES CORP.-53.63%2 698
HELLO GROUP INC.-4.90%1 645
DENA CO., LTD.-1.58%1 469
FINVOLUTION GROUP0.41%1 412