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    ALVGO   FR0011532225

VOGO

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VOGO : Document AMF CP. 2023DD911523

24/05/2023 | 18:28
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2023DD911523

24 mai 2023

FR0011532225 - DD166777

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

TWO-C Société par actions simplifiée personne morale liée à Christophe Carniel, Président-Directeur Général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : VOGO

LEI : 969500XOAIIQP1K9AZ93

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 23 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011532225

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 3.7602 Euro

VOLUME : 1 000.0000

PRIX UNITAIRE : 3.7717 Euro

VOLUME : 1 000.0000

PRIX UNITAIRE : 3.8138 Euro

VOLUME : 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 3.7755 Euro

VOLUME : 2 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 24 mai 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Vogo SA published this content on 24 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 May 2023 16:27:01 UTC.


© Publicnow 2023
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CI
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CA 2023 15,9 M 17,1 M -
Résultat net 2023 0,10 M 0,11 M -
Dette nette 2023 4,82 M 5,19 M -
PER 2023 195x
Rendement 2023 -
Capitalisation 15,6 M 16,8 M -
VE / CA 2023 1,28x
VE / CA 2024 1,03x
Nbr Employés 60
Flottant 52,6%
Graphique VOGO
Durée : Période :
VOGO : Graphique analyse technique VOGO | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique VOGO
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 2
Dernier Cours de Clôture 3,85 €
Objectif de cours Moyen 6,65 €
Ecart / Objectif Moyen 72,7%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Christophe Carniel Chairman & Chief Executive Officer
Daniel Dédisse Director & Research & Development
Claudia Zimmer Independent Director
Stephanie Gottlib-Zeh Independent Director
Tony Parker Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
VOGO-8.33%17
SNAP INC.9.50%15 697
KAKAO GAMES CORP.-11.65%2 442
SHANGHAI YAOJI TECHNOLOGY CO., LTD.112.03%1 730
HELLO GROUP INC.-5.23%1 607
DENA CO., LTD.9.91%1 559
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