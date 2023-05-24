VOGO : Document AMF CP. 2023DD911523

FR0011532225 - DD166777
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
TWO-C Société par actions simplifiée personne morale liée à Christophe Carniel, Président-Directeur Général
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : VOGO
LEI : 969500XOAIIQP1K9AZ93
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 23 mai 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0011532225
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 3.7602 Euro
VOLUME : 1 000.0000
PRIX UNITAIRE : 3.7717 Euro
VOLUME : 1 000.0000
PRIX UNITAIRE : 3.8138 Euro
VOLUME : 500.0000
INFORMATIONS AGREGEES