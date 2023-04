VOGO : Meeting notice, April 19 2023 (Only available in French)

et constatant la libération intégrale du capital social actuel de la Société,

décide, sous condition suspensive de l'adoption de la deuxième résolution, conformément aux articles L.225-129,L.225-135 et L.225-138 du Code de commerce, d'augmenter le capital social d'un montant nominal de cent huit mille six cent quatre-vingt-quinze euroset soixante-quinze centimes(108.695,75 €) pour le porter de cinq cent douze mille trois cent soixante-et-un euros et quatre-vingt-sept virgule cinquante centimes (512.361,875 €) à six cent vingt-et-un mille cinquante-sept euros et soixante-deux virgule cinquante centimes (621.057,625 €) par émission de huit cent soixante-neuf mille cinq cent soixante-six (869.566) actions ordinaires nouvelles de douze virgule cinquante centimes d'euro (0,125 €) de valeur nominale chacune,

décide que les actions ordinaires nouvelles seront émises au prix unitaire de cinq euros et soixante- quinze centimes (5,75 €) par action, soit douze virgule cinquante centimes d'euro (0,125 €) de valeur nominale et cinq euros et six cent vingt-cinq centimes (5,625 €) de prime d'émission pour chaque action ordinaire émise, représentant une augmentation de capital d'un montant total, prime d'émission incluse, de cinq millions quatre euros et cinquante centimes (5.000.004,50 €),

prend acte que, par conséquent, le capital social de la Société, actuellement composé de quatre millions quatre-vingt-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-quinze (4.098.895) actions de douze virgule cinquante centimes d'euro (0,125 €) de valeur nominale chacune, sera composé, à l'issue de l'augmentation de capital décidée aux termes de la présente résolution, de quatre millions neuf cent soixante-huit mille quatre cent soixante et une (4.968.461) actions de douze virgule cinquante centimes d'euro (0,125 €) de valeur nominale chacune,

décide que les actions ordinaires nouvelles seront à libérer à la souscription par versement en numéraire auprès de CIC Market Solutions, 6 Avenue de Provence - 75009 Paris, dépositaire des fonds, qui sera chargé d'établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l'augmentation de capital et l'émission des actions ordinaires nouvelles,

décide que la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital résultant de la souscription et de la libération desactions ordinaires émises correspondra à la date du certificat du dépositaire desfonds constatant la souscription et le versement établi au moment du dépôt des fonds, conformément aux dispositions de l'article L.225-146 alinéa 1 du Code de commerce,

décide que la souscription sera reçue au siège social à l'issue de la présente Assemblée Générale pendant une période de quatre (4) jours ouvrés à compter de la présente Assemblée Générale, étant précisé que la souscription sera close par anticipation dès que toutes les actions auront été souscrites dans les conditions prévues dans la présente résolution,

décide que la souscription sera exclusivement réservée au bénéficiaire visé dans la deuxième résolution,

décide que la souscription s'exercera par la signature d'un bulletin de souscription accompagné de l'engagement de libérer les sommes souscrites par versement en numéraire et que le bulletin devra être remis à la Société au plus tard le 25 avril 2023, à défaut de quoi la présente décision d'augmenter le capital sera caduque,

décide que le montant de la prime d'émission sera porté à un compte « prime d'émission » et que les frais liés à l'augmentation de capital pourront être imputés sur ce montant. Il pourra éga lement être prélevé sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du capital social après l'opération,

décide que les actions ordinaires nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires ainsi qu'aux décisions des assemblées générales d'actionnaires de la Société, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits, à compter de la date de la réalisation définitive de l'augmentation