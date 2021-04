VOGO : Availability of the 2020 annual financial report (only in french)

Communiqué de presse

Montpellier, le 30 avril 2021

Mise à disposition du rapport financier annuel 2020

VOGO (Code ISIN : FR0011532225 - Mnémonique : ALVGO) annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2020.

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de VOGO : https://www.vogo-group.com/espace-investisseurs-documentation/

- FIN -

A propos de VOGO

Dans l'univers du Sport, VOGO est un acteur international de premier plan pour ses solutions live & replay, audio et vidéo, à destination des spectateurs et des professionnels et ce, au travers de ses deux marques phares : VOGOSPORT et VOKKERO. Pour les professionnels, VOGO offre des outils d'analyse et d'aide à la décision (assistance à l'arbitrage, diagnostic médical, coaching). Pour les spectateurs, VOGO a développé une solution de rupture, indépendante du nombre de personnes connectées, permettant de transformer l'expérience dans les stades au travers de contenus multi-caméras à la demande accessibles via tablettes ou smartphones. VOGO est aujourd'hui également présent dans les secteurs de l'Industrie et de la Santé. L'ensemble des technologies du Groupe est protégé par un portefeuille de brevets. VOGO est implanté en France (Montpellier, Paris et Grenoble) et sur le continent nord-américain avec un bureau à New York. Il dispose d'une présence indirecte dans les autres pays par l'intermédiaire de son réseau composé de 35 distributeurs. Le Groupe est coté depuis novembre 2018 sur le marché Euronext Growth (Code ISIN : FR0011532225 - ALVGO). En 2020, le titre a intégré à l'indice européen Tech40.

Pour plus d'information : www.vogo-group.com