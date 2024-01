VOIP-PAL.com, Inc. est un revendeur de protocole de voix sur Internet (VoIP) en phase de développement, un fournisseur de plate-forme de facturation transactionnelle adaptée au commerce des points et des miles aériens, et un fournisseur d'applications antivirus pour les smartphones. La société possède un portefeuille de brevets délivrés couvrant de nombreuses inventions, notamment la classification et l'acheminement des communications sur différents réseaux et sur des nœuds géographiquement distribués, l'interception légale de ces communications, la prise en charge améliorée des appels d'urgence, les passerelles mobiles, la transmission ininterrompue lors des changements de point d'extrémité, et le comptage et la facturation, y compris la revente de services de télécommunication en marque blanche. Sa filiale Digifonica International (DIL) Limited fournit des solutions dans divers domaines de la connectivité Internet. Afin de tester correctement les applications, Digifonica a construit et exploité trois nœuds de production à Vancouver, au Canada (Peer 1), à Londres, au Royaume-Uni (Teliasonera), et au Danemark.

Secteur Services intégrés de télécommunications