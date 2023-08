Volatus Capital Corp. est une société canadienne qui se concentre sur l'exploration et le développement de ressources en or et en cuivre dans le district de Toodoggone, dans le centre-nord de la Colombie-Britannique, ainsi que sur la magnésite en Australie-Méridionale et les métaux de batterie. Elle détient le projet Compass et la propriété Bentley. Le projet Compass est constitué de plus de six concessions minières couvrant une superficie d'environ 7 470 hectares, situées dans le camp minier de Toodoggone, en pleine résurgence, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. La propriété Bentley est située dans le district de Toodoggone, au centre-nord de la Colombie-Britannique. La société détient un intérêt indivis d'environ 51 % dans le projet Sunset Copper Star, qui est situé au nord de la ville de Campbell River dans la division minière de Nanaimo, en Colombie-Britannique. Elle a également conclu un accord pour acquérir une participation d'environ 100 % dans divers projets, dont la propriété JD, le projet de magnésite de Leigh Creek, la propriété Belle et la propriété More Creek.

Secteur Sociétés minières intégrées