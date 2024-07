Volatus Capital Corp. se concentre sur l'exploration et le développement des ressources en or et de l'économie verte. La société se concentre principalement sur le projet JD, immédiatement adjacent à la propriété Lawyers de Benchmark Metals (BNCH) ; le projet Williams Extension, adjacent à la propriété Williams Gold / Porphyry de Copaur Minerals (CPAU), tous deux situés dans le Golden Horseshoe de la région de Toodoggone en Colombie-Britannique ; ainsi que le projet de magnésite Leigh Creek, détenu à 20 %, en Australie-Méridionale. Ses autres projets d'exploration comprennent le projet Split Dome Copper, la propriété Untapped, les propriétés To Do et Lions Den Gold, la propriété Belle, la propriété More Creek, la propriété Bentley, la propriété Lone Mountain, et d'autres encore. La propriété JD est située à environ 280 kilomètres (km) au nord-est de Smithers, en Colombie-Britannique, dans le district aurifère de Toodoggone, dans le centre-nord de la Colombie-Britannique. La propriété Williams Extension Est-Ouest est située dans le Golden Horseshoe de la région de Toodoggone, à environ 70 km au nord-ouest de Kemess.