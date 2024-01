Volex plc est une société basée au Royaume-Uni, qui se consacre à la fabrication intégrée d'applications critiques et de produits d'alimentation. Le portefeuille de produits, de capacités et de solutions de la société comprend des cordons d'alimentation, des fiches, des connecteurs, des réceptacles, des services de fabrication intégrés, des solutions de recharge pour véhicules électriques, des faisceaux de câbles grand public et des produits d'alimentation, des câbles d'interconnexion en cuivre à grande vitesse/des câbles de transfert de données et des câbles d'alimentation pour centres de données/des cordons d'alimentation. Elle fabrique une gamme de composants de recharge pour véhicules électriques. Elle fabrique des faisceaux de câbles grand public et des produits d'alimentation pour le marché mondial des produits blancs en proposant des performances grâce à ses services de fabrication intégrés qui couvrent l'ensemble du processus. Elle fournit des câbles de données à haut débit, qui sont soumis à des tests de bout en bout pour s'assurer qu'ils dépassent les exigences de qualité et de performance de ses clients. Elle fournit des services pour sélectionner les câbles d'alimentation avec les fiches et les connecteurs, les cordons, les matériaux et les longueurs appropriés.

Secteur Equipements et composants électriques