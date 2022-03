Volkswagen: les modèles électriques plus rentables qu'attendu

Francfort (awp/afp) - La rentabilité des modèles électriques, longtemps source d'inquiétude pour les constructeurs, va atteindre celle des voitures à combustion "plus rapidement que prévu" chez Volkswagen, bénéficiant d'économies d'échelle de plus en plus importantes.

Malgré la hausse du prix des matières premières, "nous sommes optimistes quant au fait d'atteindre la parité des marges plus tôt que nous le pensions initialement", a expliqué mardi le directeur financier, Arno Antlitz, lors d'une conférence en ligne.

Les coûts plus élevés de production des nouvelles voitures à batterie ont été longtemps considérés comme le talon d'Achille de l'électrification, et les constructeurs continuent de se reposer sur les marges confortables des SUV essence ou diesel pour financer la transition.

Mais grâce à une "bonne demande, de bons prix à la vente et de meilleurs économies d'échelle" pour la plateforme technologique "MEB" de Volkswagen, la rentabilité de la gamme électrique s'améliore.

Parallèlement, "les marges du côté des moteurs à combustion sont un peu sous pression" en raison de normes environnementales plus strictes entrainant des coûts de production plus élevés, a précisé M. Antlitz.

Initialement, Volkswagen comptait pouvoir aligner les marges de l'électrique sur celle des voitures traditionnelles en 2023 ou 2024, soit "deux à trois ans" après le lancement, l'an dernier, de la nouvelle stratégie d'électrification de Volkswagen.

"Les marges du côté des voitures électriques sont d'ores et déjà meilleures que nous pensions" il y a quelques années, selon M. Antlitz.

Squelette technique adaptable à plusieurs types de voitures électriques, la "plateforme" MEB développée par Volkswagen pour sa gamme électrique phare "ID" est utilisée aujourd'hui dans dix modèles de cinq marques du groupe, de la citadine au mini-bus ID.Buzz dévoilé la semaine dernière en passant par des SUV.

L'annonce de Ford de construire un deuxième modèle reposant sur la technologie "MEB" de Volkswagen, doublant le volume attendu à 1,2 million d'unités, va également permettre "de booster la profitabilité" et augmenter encore les économies d'échelle, selon le directeur financier.

Le groupe veut faire de la mise à disposition de ses technologies une activité à part entière et compte également proposer sa prochaine plateforme SSP à d'autres constructeurs.

Pour rester compétitif face au pionnier Tesla, qui a obtenu l'autorisation d'ouvrir son nouveau site de production près de Berlin, Volkswagen va installer d'ici 2026 une nouvelle usine à proximité de son siège historique à Wolfsburg.

"Les signaux que j'ai reçues de la part des autorités locales et régionales sont très encourageants", a noté le patron Herbert Diess.

