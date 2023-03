Volkswagen AG : Bon timing pour anticiper un retour de la volatilité 27/03/2023 | 11:50 achat En cours

Cours d'entrée : 121.34€ | Objectif : 140€ | Stop : 110€ | Potentiel : 15.38% Après plusieurs semaines d'oscillations horizontales, le titre Volkswagen AG pourrait bien renouer avec une orientation franche. La sortie de l'actuel trading range devrait donner le point de départ d'un retour de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 140 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.



Points forts L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.



La société présente des multiples de résultat très attrayants.



La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.07 pour l'année 2023.



L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.



Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.



La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.



Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.



L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.



Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.



Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.



Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.



L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.



Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.



Sous-secteur Fabricants de voitures et camions - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. VOLKSWAGEN AG 2.22% 73 854 TOYOTA MOTOR CORPORATION -1.57% 185 142 MERCEDES-BENZ GROUP AG 13.44% 80 157 BMW AG 17.25% 67 397 GENERAL MOTORS COMPANY 0.21% 47 013 FORD MOTOR COMPANY -1.03% 45 881 HONDA MOTOR CO., LTD. 11.15% 43 160 HYUNDAI MOTOR COMPANY 19.40% 31 658 GREAT WALL MOTOR COMPANY LI.. -9.65% 26 856 TATA MOTORS LIMITED 7.25% 18 084 SUZUKI MOTOR CORPORATION 9.58% 17 390

Données financières EUR USD CA 2023 295 Mrd 317 Mrd - Résultat net 2023 15 416 M 16 584 M - Tréso. nette 2023 37 624 M 40 474 M - PER 2023 3,86x Rendement 2023 7,40% Capitalisation 68 654 M 73 854 M - VE / CA 2023 0,11x VE / CA 2024 0,08x Nbr Employés 675 805 Flottant 56,8% Prochain événement sur VOLKSWAGEN AG 04/05/23 Q1 2023 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Dernier Cours de Clôture 119,00 € Objectif de cours Moyen 165,10 € Ecart / Objectif Moyen 38,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Oliver Ingo Blume Chairman-Management Board Arno Antlitz Director-Controlling & Accounting Hans Dieter Pötsch Member-Management Board Thomas Schmall-von Westerholt Head-Technology Kurt Michels Chief Compliance Officer