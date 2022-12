Volkswagen AG : L'hésitation devrait laisser place à la volatilité 08/12/2022 | 08:40 achat conditionné En attente

Cours d'entrée : 145€ | Objectif : 161€ | Stop : 135€ | Seuil d'invalidation : 130€ | Potentiel : 11.03% Le titre Volkswagen AG fait du surplace. Cette situation ne saurait durer. Une sortie par le haut de l'actuel trading range devrait s'accompagner d'un retour de la volatilité. Le timing apparaît par conséquent pertinent pour se positionner en anticipation de ce mouvement.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 145 € pour viser les 161 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Volkswagen AG représente actuellement 4.92 % du portefeuille Investisseur Europe PEA. Une position a été ouverte le 29/09/2021 au cours de 187.99 €. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur Europe PEA géré par Zonebourse.com.



Points forts L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.



La société présente des multiples de résultat très attrayants.



Le titre est valorisé sur 2022 à 0.12 fois son chiffre d'affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.



Le cours de la société rapporté à sa valeur nette comptable fait ressortir le dossier comme étant relativement bon marché.



La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.



Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.



L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.



Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.



Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.



Les perspectives de croissance des bénéfices de la société manquent de dynamique et sont une faiblesse.



Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.



L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.



Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.



Sous-secteur Fabricants de voitures et camions - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. VOLKSWAGEN AG -22.47% 85 485 TOYOTA MOTOR CORPORATION -7.41% 194 400 MERCEDES-BENZ GROUP AG -6.61% 70 851 BMW AG -4.44% 57 224 GENERAL MOTORS COMPANY -35.26% 53 930 FORD MOTOR COMPANY -36.06% 52 668 HONDA MOTOR CO., LTD. 1.76% 40 642 GREAT WALL MOTOR COMPANY LI.. -60.07% 31 685 HYUNDAI MOTOR COMPANY -22.25% 28 395 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING S.. -31.29% 18 457 TATA MOTORS LIMITED -12.91% 18 355

Données financières EUR USD CA 2022 279 Mrd 293 Mrd - Résultat net 2022 16 856 M 17 685 M - Tréso. nette 2022 39 710 M 41 664 M - PER 2022 4,13x Rendement 2022 7,53% Capitalisation 81 475 M 85 485 M - VE / CA 2022 0,15x VE / CA 2023 0,14x Nbr Employés 645 868 Flottant 56,8% Prochain événement sur VOLKSWAGEN AG 16/12/22 Assemblée extraordinaire Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Dernier Cours de Clôture 137,60 € Objectif de cours Moyen 188,37 € Ecart / Objectif Moyen 36,9% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Oliver Ingo Blume Chairman-Management Board Arno Antlitz Director-Controlling & Accounting Hans Dieter Pötsch Member-Management Board Thomas Schmall-von Westerholt Head-Technology Kurt Michels Chief Compliance Officer