Volkswagen AG : Un support long terme à exploiter 21/09/2021 | 10:19 achat En cours

Cours d'entrée : 185.46€ | Objectif : 208.6€ | Stop : 169.9€ | Potentiel : 12.48% Le titre Volkswagen AG teste la zone support des 176.64 EUR en données hebdomadaires. On considérera le récent mouvement baissier comme une opportunité pour se placer à bon compte.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 208.6 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.22 fois son chiffre d'affaires.

L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.

La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Sous-secteur Fabricants de voitures et camions - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. VOLKSWAGEN AG 18.75% 134 050 TOYOTA MOTOR CORPORATION 24.78% 253 753 DAIMLER AG 19.66% 86 820 GENERAL MOTORS COMPANY 18.56% 71 672 GREAT WALL MOTOR COMPANY LI.. 14.10% 65 658 BMW AG 7.84% 59 256 HONDA MOTOR CO., LTD. 16.00% 54 386 FORD MOTOR COMPANY 45.85% 51 213 HYUNDAI MOTOR COMPANY 8.85% 37 158 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS L.. -7.92% 30 584 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING S.. 41.74% 28 731

Données financières EUR USD CA 2021 253 Mrd 297 Mrd - Résultat net 2021 14 786 M 17 334 M - Tréso. nette 2021 34 660 M 40 633 M - PER 2021 6,30x Rendement 2021 4,02% Capitalisation 116 Mrd 136 Mrd - VE / CA 2021 0,32x VE / CA 2022 0,27x Nbr Employés 632 825 Flottant 56,8% Prochain événement sur VOLKSWAGEN AG 08/10/21 ESG Conference Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 23 Dernier Cours de Cloture 183,20 € Objectif de cours Moyen 276,40 € Ecart / Objectif Moyen 50,9% Dirigeants et Administrateurs Herbert Diess Chairman-Management Board Arno Antlitz Head-Finance & Information Technology Hans Dieter Pötsch Chairman-Supervisory Board Thomas Schmall-von Westerholt Head-Technology Kurt Michels Chief Compliance Officer