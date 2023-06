ACTIONS-FLASH : Volkswagen en hausse - 'HB' avec des détails sur la restructuration

FRANCFORT (dpa-AFX) - Un article du 'Handelsblatt' donnant des détails sur une restructuration majeure a été bien accueilli par les investisseurs de Volkswagen ce lundi. Les plans avaient déjà été évoqués par le "Manager Magazin", mais il y a désormais plus de détails sur les projets d'économies, a expliqué Daniel Schwarz, expert chez Stifel. Sur Xetra, la hausse s'élevait dernièrement à environ deux pour cent. Avec jusqu'à 129,26 euros, le cours a atteint son plus haut niveau depuis mars.

Selon le "Handelsblatt", le président du groupe Oliver Blume prévoit la "plus grande restructuration depuis des décennies". Le journal économique se réfère à un cadre supérieur dont le nom n'est pas cité. Le président du directoire Oliver Blume présentera le plan au conseil de surveillance mardi, est-il précisé. Dans le groupe de marques pour le marché de masse, le résultat devrait être augmenté d'environ trois milliards d'euros par an, notamment grâce à des travaux de développement efficaces et à une meilleure utilisation des capacités.

L'analyste Schwarz a souligné dans l'article que les objectifs de rentabilité de certaines branches étaient nettement supérieurs aux attentes. C'est le cas de la marge d'Audi qui, avec 12 à 14 pour cent, est plus élevée que les 9 à 11 pour cent prévus jusqu'à présent. Pour la marque principale VW, on prévoit 6,5 pour cent au lieu des 6 pour cent mentionnés jusqu'à présent, a-t-il ajouté./tih/mis