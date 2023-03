Stifel abaisse la note de Volkswagen (VW) Vz à 'conserver' - Objectif réduit de près de moitié

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - La banque d'investissement Stifel a dégradé Volkswagen de "acheter" à "conserver" et a réduit son objectif de cours de près de moitié, de 295 à 149 euros. Dans une étude publiée vendredi, l'analyste Daniel Schwarz a parlé d'une réduction drastique de l'objectif de cours. Cette réduction est en partie due au dividende exceptionnel de 19 euros par action. Mais le groupe VW ne profite pas non plus de participations de valeur telles que Porsche, Lamborghini et Bentley, une évaluation "sum of the parts" n'est donc plus pertinente. Une nouvelle évaluation plus élevée des actions de VW pourrait certes entraîner de nouvelles ventes d'actions de Porsche AG - mais les dirigeants de Wolfsburg ont exclu cette possibilité./bek/ag

Publication de l'étude originale : 24.03.2023 / 02:00 / EDT

Première diffusion de l'étude originale : 24.03.2023 / 02:00 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - les nouvelles des traders de dpa-AFX

-----------------------