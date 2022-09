Volkswagen : Jefferies réitère son conseil sur le titre

Jefferies maintient sa recommandation vendre et son objectif de cours à 115E sur le titre Volkswagen (VW)



L'analyste relève que la fourchette publiée par VW pour l'introduction en bourse de Porsche Car Prefs (76,5-82,5 euros) évalue 100 % des actions à 72,3-78,0 milliards d'euros (point médian : 75,1 milliards d'euros), y compris une prime de 7,5 % pour les actions.



La marge est étroite, comme prévu par Jefferies, avec un point médian conforme à divers rapports de presse et compris entre 60-85 milliards d'euros. ' Cela malgré l'intérêt apparemment élevé des investisseurs '.



Jefferies note qu'aucune information sur la couverture comptable ou sur les actionnaires de référence ont impacté l'allocation. Et de supposer que l'opération sera clôturée à la fin du mois.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.