Volkswagen : Mainfirst reste à 'conserver'

03/11/2020 | 14:51

Bien que Volkswagen ait réalisé un 3e trimestre 'solide', Mainfirst estime que le groupe fait moins bien que ses pairs allemands.

Selon l'analyste, les performances de VW reposent essentiellement sur trois éléments: Porsche -la plus grande valeur du portefeuille- les véhicules électriques -censés représenter l'avenir- et l'optimisation du portefeuille -avec la vente d'actifs.



Au regard de ces trois facteurs, Mainfirst ne prévoit pas de relèvement des estimations 2021. Le broker compte en revanche sur de plus amples détails concernant la stratégie électrique et un soutien plus clair de cette stratégie de la part du conseil de surveillance afin de revaloriser le titre.



Dans ce contexte, Mainfirst maintient sa recommandation à 'conserver', avec un objectif de cours de 138 euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

