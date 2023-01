Volkswagen : Stifel confirme son conseil sur la valeur

Stifel maintient sa note 'achat' sur le titre Volkswagen, assortie d'un objectif de cours inchangé de 295 euros.



Alors que les ventes du 4e trimestre s'annoncent bien inférieures aux attentes, Stifel rapporte que Volkswagen se montre plutôt confiant. Le constructeur estime ainsi que l'EBIT devrait ressortir en ligne avec le consensus, même si le consensus s'appuyait sur des chiffres de ventes 5.1% supérieurs aux livraisons réelles signalées par Volkswagen le 12 janvier.



Le fait que Volkswagen juge les prévisions du consensus comme ' globalement raisonnables ' malgré les ventes décevantes constitue un point positif pour Stifel.



Volkswagen s'attend par ailleurs à une légère augmentation de la production et des ventes en 2023. Ainsi, ' les perspectives pour 2023 ne semblent pas trop sombres à ce stade ', estime le bureau d'analyses.





