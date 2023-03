Volkswagen : Stifel reste à l'achat après les résultats

Stifel a renouvelé lundi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 295 euros sur le titre Volkswagen suite à la publication des résultats annuels de vendredi dernier.



'Le groupe a surpris avec des perspectives très optimistes et au cours de clôture de vendredi l'action affichait une hausse de 11%', relève l'analyste.



Pour mémoire, VW a déclaré prévoir des ventes unitaires en hausse de 15% à 9,5 millions d'unités cette année, un objectif supérieur aux prévisions, pour des revenus en hausse de 10% à 15% (consensus : +0,6%) et une marge EBIT de 7,5% à 8,5% (consensus: 7,4%).



Pour Stifel, le bas de la fourchette est supérieur d'environ 16% au consensus, et le haut de la fourchette supérieur d'environ 37%.



'Ces perspectives confiantes s'inscrivent en porte-à-faux avec un sentiment très négatif autour de la valeur et une sous-performance significative de l'action depuis le début de l'année', rappelle l'analyste.



