Volkswagen : ambitions chinoises, Stifel confirme sa note

Stifel maintient sa recommandation à 'achat' sur le titre Volkswagen, avec un objectif de cours inchangé de 308 euros.



L'analyste indique que le lent démarrage des ventes de véhicules électriques en Chine avait constitué 'une préoccupation majeure' en 2021. Le constructeur est parvenu à rassurer, indiquant que le problème ne venait pas du produit mais plutôt de la manière dont il avait été présenté. Sans oublier la pénurie mondiale de semi-conducteurs...



Stifel rapporte que Volkswagen compte doubler les ventes de sa gamme ID en Chine en 2022. Sans souci sur la chaine d'approvisionnement, les ventes devraient s'établir entre 160 000 et 200 000 unité, selon le constructeur.



Pour cela, le constructeur peut s'appuyer sur un solide réseau de revendeurs et sur de nouveaux points de ventes des modèles ID. Dans ce cadre, 'nous pensons que VW a construit une base solide pour la réussite commerciale de ses modèles électriques en Chine', conclut le broker.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.