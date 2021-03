Volkswagen : Stifel remonte son objectif de cours

Stifel réitère sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 179 à 287 euros sur Volkswagen, alors que 2021 devrait selon lui 'constituer un tournant' pour les constructeurs automobiles dans le dossier des émissions de CO2.



'La production de véhicules électriques devient moins chère à partir de maintenant -une déflation des coûts de production pour les constructeurs et du coût de possession pour le consommateur-, ce qui ne s'était jamais produit auparavant', souligne le broker.



À cet égard, il estime que 'Volkswagen semble le mieux placé', rappelant qu'il avait des problèmes de CO2 plus importants que ses pairs par le passé, et qu'il peut profiter d'un effet d'échelle plus important que quiconque dans les véhicules électriques.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.