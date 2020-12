Volkswagen : 'une idée d'investissement' selon Deutsche Bank

La Deutsche Bank a maintenu son conseil à 'achat' sur le titre Volkswagen, en gardant un objectif de prix de 170 euros, et a qualifié l'action d''idée d'investissement à court terme'.



Le bureau d'analyses allemand indique qu'il considère l'annonce faite cette semaine par le conseil de surveillance de son soutien au DG Herbert Diess, ainsi que la présentation d'objectifs d'économie, comme un 'signe positif' pour le titre et s'attend à des performances.



Deutsche Bank a indiqué que d'autres améliorations pourraient venir de résultats annuels plus solides que prévu en février et des chiffres de ventes de véhicules électriques (BEV) dans les mois à venir.





