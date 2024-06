(Refonte complète)

FRANCFORT (dpa-AFX) - La menace de droits de douane européens spéciaux sur les véhicules électriques chinois a poussé jeudi les cours des constructeurs automobiles locaux à des plus bas de plusieurs mois. Les menaces de représailles de la Chine inquiètent de plus en plus les investisseurs. Le secteur automobile européen, qui avait atteint un niveau record il y a seulement deux mois, a chuté de près de 14% pour atteindre son niveau le plus bas depuis début février.

La Chine menace de poursuivre l'UE devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en raison des droits de douane punitifs qu'elle envisage d'imposer aux voitures électriques chinoises. Auparavant, la Commission européenne avait menacé la Chine d'imposer des droits de douane punitifs provisoires élevés sur les voitures électriques. L'association de l'industrie automobile critique l'idée de la Commission européenne d'imposer des droits de douane punitifs élevés. Selon l'association, ces taxes constitueraient un obstacle à la coopération mondiale.

La Chine serait prête à augmenter les droits de douane sur les voitures de plus de 2,5 litres de cylindrée de 15% à 25%, ont écrit les experts automobiles de Bernstein Research, citant la chambre de commerce chinoise auprès de l'Union européenne. Cela pourrait affecter en particulier BMW et Mercedes-Benz. L'année dernière, 13% des voitures de BMW immatriculées en Chine étaient des voitures importées, et 20% de celles de Mercedes-Benz.

Les marques VW et Audi n'importent respectivement que 1 et 9 pour cent de toutes les voitures à gros moteur enregistrées en Chine, poursuit l'étude. La situation est différente pour les marques de luxe de VW, Porsche, Bentley et Lamborghini, et pour la marque de luxe de BMW, Rolls Royce. Toutes ces marques sont importées et sont donc soumises à des droits de douane plus élevés. Cependant, les constructeurs allemands ont réussi à éviter les droits d'importation dans le passé en utilisant des moteurs moins gros.

Malgré cela, les investisseurs se sont mis à l'abri jeudi, avec des baisses allant de 1,6% pour Mercedes-Benz à 3,9% pour Volkswagen et 5,5% pour Porsche Holding, la société de participation de VW. Pour les titres du constructeur de voitures de sport Porsche AG, des baisses de près de 4 pour cent signifiaient un nouveau record à la baisse. Les actions Renault à Paris et Stellantis à Milan ont également été sous pression.

Les spécialistes de la banque UBS sont fondamentalement sceptiques quant à l'opportunité d'imposer des pénalités de l'UE sur les voitures importées de Chine. En effet, cela permettrait aux grands constructeurs chinois comme BYD d'augmenter leur production dans l'UE. En produisant en Europe de l'Est, ils auraient encore un avantage de coût de 25% sur les constructeurs européens de masse comme Volkswagen, Renault et Stellantis. "C'est pourquoi nous ne voyons que des avantages limités pour les constructeurs de masse (européens), voire aucun", conclut-il à propos des droits de douane.

Contrairement aux constructeurs européens, les investisseurs ont réagi positivement aux valeurs automobiles asiatiques : le cours de BYD a augmenté de plus de 4% en Chine. Le marché a estimé que les constructeurs chinois y voyaient plus clair et qu'un facteur d'incertitude important était désormais levé, d'autant plus que les avantages de prix pour les Chinois devraient perdurer. Les titres des constructeurs Nio, Li Auto et Geely ont également progressé en Extrême-Orient./bek/tih/mis