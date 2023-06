Allemagne : le marché automobile poursuit sa croissance en mai

Francfort (awp/afp) - Le marché automobile allemand a poursuivi son rebond en mai avec une croissance de plus de 19% sur un an, tiré notamment par les véhicules commerciaux, selon les chiffres officiels publiés lundi.

Au total, 246.966 voitures neuves ont été immatriculées en mai, a indiqué l'Agence fédérale pour l'automobile (KBA), soit un gain de 19,2% sur un an.

Le marché s'est redressé au cours des cinq premiers mois mais demeure d'un quart inférieur en volume aux chiffres enregistrés en 2019, la dernière année avant la pandémie de Covid-19, selon la fédération du secteur VDA.

Le secteur se remet petit à petit des goulets d'étranglement - notamment dans les puces électroniques - qui ont freiné les livraisons de véhicules aux clients au moment où l'économie repartait.

La production en mai a totalisé 380.100 unités, soit 25% de plus qu'il y a un an, avec un bon de 24% des exportations, selon la VDA.

Les ventes de véhicules en Allemagne ont surtout été tirées par les modèles commerciaux, en hausse de 29% sur un an, a souligné Reinhard Zirpel, président de l'Association des constructeurs automobiles internationaux (VDIK).

Il s'est dit en revanche "préoccupé" par la faible hausse de seulement 3% des véhicules achetés par les particuliers.

Le marché est également porté par les ventes de véhicules électriques, en hausse de 47% sur un an, tandis que les hybrides rechargeables se vendent de moins en moins depuis la fin des subventions gouvernementales.

Néanmoins, les véhicules électriques ne représentent que 17,3% des immatriculations en mai, la grande majorité des acheteurs s'étant tournés vers les moteurs à combustion, qui se sont mieux vendus que l'an dernier.

"Il n'y a actuellement aucun signe d'un véritable renversement de tendance vers les voitures électriques", remarque Peter Fuss, expert chez EY.

"Du point de vue de nombreux clients, le prix élevé, l'infrastructure de recharge partiellement inadéquate et l'autonomie insuffisante plaident toujours contre l'achat d'une voiture électrique", justifie-t-il.

Côté marques allemandes, Volkswagen conserve la primeur côté part de marché (17,7%) et BMW a enregistré la plus forte augmentation de ses ventes sur un an (+60,2%), devant Mercedes (+55%).

