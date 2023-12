VW prévoit une famille d'utilitaires électriques dès 2028

HANOVRE - Après le bulli électrique ID Buzz, Volkswagen veut convertir l'ensemble de sa flotte d'utilitaires à l'électricité à partir de 2028. Le grand Transporter Crafter ouvrira le bal en 2028, a annoncé le chef de VW Véhicules utilitaires Carsten Intra lors d'un entretien avec l'agence de presse allemande. Les autres modèles viendront ensuite petit à petit : "Nous prévoyons un changement de modèle cadencé, pas tous en même temps, mais proprement décalé à un rythme raisonnable". Au final, une famille complète de véhicules électriques devrait voir le jour sous le nom de projet "Space".

Fermetures d'usines chez Michelin - Les syndicats luttent pour l'emploi

FRANCFORT - Après l'annonce de fermetures d'usines et la suppression de plus de 1500 emplois, des licenciements secs menacent le fabricant de pneus français Michelin. Le syndicat IG BCE veut sauver le plus grand nombre possible d'emplois. Nous travaillons à des concepts alternatifs pour les sites concernés de Karlsruhe, Trèves et Homburg et à des réflexions sur la manière d'y augmenter la productivité, a déclaré Matthias Hille, responsable de la région IG-BCE de Mayence à l'agence de presse allemande. "Nous voulons présenter des idées au groupe à la mi-janvier ou à la fin janvier". Des discussions sont également en cours avec les politiques.

ROUNDUP : Le rempart du BVB tient 74 minutes : Boniface sauve la série de Leverkusen

LEVERKUSEN - Alors que l'entraîneur de Dortmund, Edin Terzic, s'adressait encore longuement à l'arbitre Daniel Siebert, son homologue Xabi Alonso s'était déjà accommodé du match nul dans le match phare. Face au rempart défensif du Borussia, le Bayer Leverkusen, leader invaincu du championnat, n'a longtemps pas trouvé la solution, mais a finalement sauvé les meubles grâce à Victor Boniface (1-1, 0-1). Le buteur a égalisé à la 79e minute et a sauvé le Werkself de sa première défaite en 20 matchs cette saison.

Kehl sur les possibles transferts du BVB : 'L'accent est mis sur l'été'.

LEVERKUSEN - Le Borussia Dortmund, vice-champion d'Allemagne, ne prévoit pas d'offensive en matière de transferts durant la trêve hivernale. "L'équipe de France de football a été éliminée en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Le club de la capitale a été éliminé en demi-finale de la Coupe du monde. Une grande partie des lots de transfert issus de la vente de Jude Bellingham au Real Madrid a déjà été réinvestie. Kehl a fait référence à l'engagement de l'attaquant de l'équipe nationale de football Niclas Füllkrug le dernier jour de la fenêtre de transfert.

Taux d'audience TV : Un polar de la ZDF devant le show de l'Avent de Silbereisen

BERLIN - Samedi, en prime time, un film policier et des méditations ont fait partie du programme télévisé le plus apprécié. La série policière berlinoise "Ein starkes Team" de la chaîne ZDF a été en tête des audiences : 6,16 millions de téléspectateurs (24,2 %). Le classique "Das Adventsfest der 100 000 Lichter" (La fête de l'Avent aux 100 000 lumières) se trouvait derrière. La star de la chanson Florian Silbereisen inaugure traditionnellement la période de l'Avent avec l'émission d'ARD. Cette année, les invités étaient Maite Kelly, Mireille Mathieu - et l'enfant Jésus de Nuremberg. L'émission a été regardée par 5,03 millions de téléspectateurs (21,5 %).

Les grands bailleurs demandent une réforme du droit de la location

BERLIN - Le droit allemand de la location doit être réformé, selon deux des plus importants bailleurs d'Allemagne. Les dispositions légales actuelles ont des conséquences négatives sur le marché de la location et sur les nouvelles constructions, ont déploré le patron du groupe Dax Vonovia, Rolf Buch, et le président du conseil d'administration du plus grand bailleur communal Saga de Hambourg, Thomas Krebs, dans le "Süddeutsche Zeitung" (samedi).

Verdi négocie pour plus de congés et de primes pour les coursiers en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

DÜSSELDORF - Le syndicat Verdi veut s'engager pour plus de congés et des primes plus élevées pour les heures de nuit et les heures supplémentaires lors des négociations collectives qui débutent mercredi pour les salariés des entreprises de transport ou de messagerie. "Après deux années de forte inflation, l'argent suffit à peine à couvrir les besoins quotidiens. Le repos urgent passe à la trappe, car les vacances deviennent un luxe. Cela doit changer de toute urgence", a déclaré dimanche le négociateur de Verdi Thomas Großstück. La pénurie de personnel qualifié ne peut être résolue à long terme que par de véritables améliorations des conditions de travail.

Le patron d'ECE : les conséquences de la crise Signa restent gérables

HAMBOURG/BERLIN - Le patron du groupe immobilier hambourgeois et exploitant de centres commerciaux ECE, Alexander Otto, ne voit pas de conséquences graves de la crise Signa pour son secteur. "L'ambiance dans le secteur est déjà très mauvaise, elle ne va certainement pas s'améliorer avec les problèmes de Signa", a déclaré Otto au journal "Wirtschaftswoche". Mais le secteur immobilier est très fragmenté, a-t-il ajouté. "Même Signa n'a pas une part de marché particulièrement élevée. Je pars donc du principe que les conséquences resteront gérables", a déclaré Otto.

Fédération du commerce et de la distribution : les affaires de Noël prennent lentement leur envol

BERLIN - Selon la fédération du commerce de détail HDE, les ventes de Noël prennent peu à peu de l'ampleur. Alors qu'en novembre et décembre, seuls 15 pour cent des entreprises commerciales étaient satisfaites du déroulement des affaires de Noël jusqu'à présent, un tiers des commerçants a tout de même jugé positive l'évolution du chiffre d'affaires au cours de la semaine précédant le premier dimanche de l'Avent. C'est ce qui ressort d'une enquête de tendance menée auprès d'environ 350 entreprises, a fait savoir dimanche à Berlin la Fédération allemande du commerce (HDE).

Un train longue distance sur deux en retard pour la DB - Le pire score depuis huit ans

BERLIN - La Deutsche Bahn (DB) n'a jamais été aussi peu ponctuelle en trafic grandes lignes que depuis huit ans. Le mois dernier, un train grandes lignes sur deux de l'entreprise publique fédérale était en retard. En novembre, seuls 52 pour cent des trains ICE et IC ont atteint leur destination à l'heure, a déclaré un porte-parole de la DB au journal "Bild am Sonntag".

