Henkel vise d'autres acquisitions

FRANCFORT - Le groupe de biens de consommation Henkel veut acheter d'autres entreprises. "Nous sommes certes le leader mondial du marché des colles, mais il y a là aussi de nombreuses possibilités", a déclaré le directeur de l'entreprise Carsten Knobel au "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Il s'agit avant tout d'entreprises orientées vers la technologie. "Avec le secteur des adhésifs, nous sommes aujourd'hui déjà présents dans toutes les régions. Il est parfois plus rapide d'acheter une technologie déjà existante que de la développer soi-même", poursuit le manager.

Knorr-Bremse rachète la division américaine d'Alstom pour la technique de signalisation ferroviaire

MUNICH - Le fabricant de freins Knorr-Bremse se lance dans le secteur de la technique de signalisation pour le trafic ferroviaire par le biais d'une acquisition. Pour cela, l'entreprise rachète au fabricant français de véhicules ferroviaires Alstom son activité américaine de technique de signalisation ferroviaire conventionnelle, comme elle l'a annoncé vendredi soir à Munich. Le prix d'achat s'élève à 630 millions d'euros. Knorr-Bremse attend de cette acquisition des perspectives de croissance commerciale rentable, des connaissances techniques et de futurs modèles commerciaux numériques.

Tui veut d'abord renoncer aux dividendes - Pas de rachats d'actions

FRANCFORT - Le groupe de voyage Tui ne veut pas verser de dividendes à ses actionnaires dans un avenir prévisible. Avant d'envisager une distribution, il s'agit de "gagner la confiance", a déclaré le directeur financier Mathias Kiep au quotidien "Borsen-Zeitung" (édition de samedi). Pour cela, nous voulons "faire nos devoirs, réduire l'endettement et exploiter de manière conséquente nos opportunités de croissance", a déclaré le président du groupe Sebastian Ebel. Le manager a exclu le rachat de titres propres. "On envisage des rachats d'actions lorsque l'on manque d'idées pour investir dans d'autres domaines. Nous ne manquons pas de bonnes idées actuellement".

La loi américaine sur la vente de Tiktok prend de l'ampleur

WASHINGTON - Les choses deviennent sérieuses pour Tiktok : une loi américaine visant à forcer un changement de propriétaire de la populaire application de vidéos courtes pourrait entrer en vigueur dans quelques jours. Tiktok risque d'être banni des App Stores américains si, un an plus tard, l'application continue d'appartenir à son propriétaire actuel, Bytedance.

Exigence des jeux allemands : les Länder critiquent les plans fédéraux

BERLIN - L'industrie allemande des jeux vidéo s'inquiète de plus en plus de l'écart qui la sépare de ses concurrents étrangers, faute d'aides publiques. Après que l'association Game a critiqué les exigences du ministère fédéral de l'Economie, des représentants des Länder ont également fait part de leur malaise en réponse à une question de la dpa.

Soder veut stopper la fin des voitures à combustion à partir de 2035

BERLIN - A l'approche des élections européennes, le chef de la CSU, Markus Soder, a critiqué pour la énième fois la fin programmée des moteurs à combustion dans l'UE. "La fin des moteurs à combustion pour 2035 est erronée et doit donc être annulée", a déclaré Soder au journal "Bild am Sonntag" (BamS). "Nos constructeurs automobiles sont les leaders mondiaux dans la construction de moteurs à combustion. Il est donc tout à fait absurde de fermer une technologie qui fonctionne et de la laisser à l'avenir à d'autres pays". Soder a également critiqué la suppression de la prime à l'achat pour les voitures électriques : "Au lieu d'interdire et de réduire, nous devons autoriser et exiger. C'est pourquoi le gouvernement fédéral doit également réintroduire la prime pour les voitures électriques".

Puma veut concurrencer davantage Adidas et Nike aux Etats-Unis

BERLIN - Le fabricant d'articles de sport franconien Puma veut rattraper son retard dans la concurrence avec les grands de la branche Adidas et Nike - surtout aux États-Unis. "Nous sommes le numéro trois mondial et l'écart avec les deux plus grands se réduit", a déclaré le président du directoire de Puma, Arne Freundt, au journal "Welt am Sonntag" (WamS). "Aux États-Unis, nous avons eu une année difficile et nous sommes actuellement numéro huit, ce qui ne doit pas et ne va pas rester ainsi. Les États-Unis ne sont pas seulement un marché très important, les sportifs et les artistes américains influencent les gens dans le monde entier". C'est pourquoi Puma a ouvert un centre de design et de développement à Hollywood.

Les ouvriers de l'usine américaine de VW se syndiquent

CHATTANOOGA - Les ouvriers de l'usine américaine de Volkswagen à Chattanooga, dans l'Etat du Tennessee, ont décidé pour la troisième fois de se syndiquer. Pour le syndicat américain UAW, qui veut étendre son influence au-delà des trois géants américains de l'automobile, il s'agit d'une grande victoire. Selon VW et le syndicat, 73 pour cent des travailleurs se sont prononcés en faveur d'une représentation par l'UAW lors du vote qui s'est achevé vendredi. Le résultat doit encore être confirmé par l'autorité américaine NLRB. L'usine, qui emploie environ 5500 personnes, produit entre autres le SUV électrique ID.4 et la voiture à sept places Atlas.

Tesla baisse les prix de ses voitures en Chine et aux Etats-Unis

AUSTIN - Face à une demande qui s'affaiblit, le constructeur américain de voitures électriques Tesla a baissé ce week-end ses prix sur ses principaux marchés, la Chine et les Etats-Unis. Comme l'entreprise dirigée par le milliardaire de la tech Elon Musk l'a annoncé ce week-end, le prix du logiciel d'assistance à la conduite FSD devrait en outre baisser d'un tiers aux Etats-Unis, pour atteindre 8000 dollars. Des ventes décevantes avaient entraîné une augmentation des stocks au premier trimestre.

Sondage : la majorité des Allemands n'a pas encore utilisé l'IA

BERLIN - Selon un sondage, une personne sur trois en Allemagne voit surtout les risques dans le thème de l'intelligence artificielle (IA). 30 pour cent des quelque 2000 personnes interrogées ont indiqué que les risques l'emportaient sur les opportunités. Pour 26 % des personnes interrogées, les opportunités sont plus importantes, selon le sondage YouGov pour l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur. 39 pour cent étaient indécis ou ont déclaré ne pas être en mesure d'évaluer la question par manque d'idées claires sur l'IA.

^

Autres nouvelles

-Les ménages allemands paient relativement cher leur électricité

-Une attaque de pirates informatiques paralyse la chaîne de laboratoires Synlab en Italie - l'action s'effondre

-VW dans le collimateur des pirates - Des milliers de fichiers volés

-Des dizaines de milliers de personnes manifestent aux Canaries contre le tourisme de masse

-ROUNDUP : Microsoft veut organiser une conférence à Bonn

-réglementation des trolleybus de prêt - ce qui est fait et où

-Étude : l'industrie européenne mal préparée aux cyberattaques

-BASF : pas de problème avec l'intelligence artificielle dans les dossiers de candidature

-Geywitz : La construction de logements n'est pas préparée au changement démographique

-Lancement à l'aube : Le paquebot de croisière 'Silver Ray' fait son premier voyage

-Les chemins de fer interdisent la consommation de cannabis dans les gares

-Accident dans les studios Universal - plusieurs blessés

-Des costumes colorés au salon de la BD et des jeux 'JenaCo'°.

Avis aux clients :

ROUNDUP : Vous lisez un résumé dans l'aperçu de l'entreprise. Il y a plusieurs messages à ce sujet sur le service d'information dpa-AFX.

/jha