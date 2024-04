ROUNDUP/Après la baisse des ventes, des Tesla moins chères arrivent plus vite

AUSTIN - Après un net recul des ventes de Tesla, le patron de l'entreprise Elon Musk veut lancer plus rapidement que prévu des modèles moins chers sur le marché. Ils devraient désormais être mis en production avant la date initialement prévue du deuxième semestre 2025. Le précurseur de la voiture électrique a récemment été mis sous pression par la concurrence chinoise moins chère et l'intérêt des acheteurs pour les modèles hybrides. Musk insiste sur le fait que l'avenir n'appartient qu'aux moteurs purement électriques et a promis une nouvelle fois mardi que Tesla allait changer le secteur avec ses voitures à conduite autonome.

ROUNDUP : Evotec fait peur avec des perspectives prudentes - réorientation prévue

HAMBOURG - Le chercheur et développeur de substances actives pharmaceutiques Evotec, basé à Hambourg, réagit à un environnement de marché difficile en se réorientant. Après le départ surprise du président du directoire Werner Lahntaler en début d'année, l'accent doit être remis sur une croissance durable et rentable. C'est le nouveau président du groupe, Christian Wojczewski, qui prendra ses fonctions en milieu d'année, qui doit s'en charger. L'année dernière, le groupe avait en outre été fortement touché par une cyberattaque. En bourse, les perspectives commerciales incertaines ont effrayé les investisseurs.

ROUNDUP : Kering, propriétaire de Gucci, met en garde contre une chute des bénéfices - les ventes en Chine s'effondrent

PARIS - Le groupe de mode français Kering s'attend à une forte baisse de ses bénéfices au premier semestre, après un début d'année en demi-teinte. Le bénéfice d'exploitation récurrent devrait chuter de 40 à 45 pour cent par rapport à la valeur de l'année précédente de plus de 2,7 milliards d'euros, a annoncé mardi soir à Paris le groupe aux marques comme Gucci, Yves Saint Laurent et Balenciaga. A la bourse, cela a provoqué une chute du cours mercredi.

ROUNDUP : Le groupe de biens de consommation Reckitt bat les attentes - Reprise des ventes en vue

LONDRES - Le fabricant britannique de biens de consommation Reckitt a démarré l'année en douceur. Des effets de change négatifs ont fait reculer le chiffre d'affaires au premier trimestre, a annoncé l'entreprise mercredi à Londres. Le groupe a néanmoins obtenu de meilleurs résultats que prévu. Les Britanniques ont pu progresser par leurs propres moyens. En outre, le recul des ventes laisse entrevoir le bout du tunnel. La direction maintient ses prévisions annuelles.

ROUNDUP : Le constructeur automobile Volvo gagne moins malgré une demande plus élevée - chute du cours de l'action

GÖTEBORG - Le constructeur automobile suédois Volvo Cars a vu son bénéfice baisser au premier trimestre, malgré des ventes en hausse. L'entreprise a certes vendu près de 182 700 voitures, soit douze pour cent de plus qu'un an auparavant, comme elle l'a annoncé mercredi à Goteborg. Le chiffre d'affaires et le bénéfice ont toutefois baissé de manière surprenante, car les recettes issues de la production sur commande ont diminué et les pertes des entreprises associées ont augmenté. La nouvelle a été mal accueillie à la bourse.

ROUNDUP : VW veut se mesurer aux constructeurs chinois de voitures électriques - deux années difficiles

PEKIN - Volkswagen s'attend à deux années difficiles dans sa course de rattrapage sur le marché chinois des voitures électriques. "Nous marchons à grande vitesse pour nous améliorer dans ce segment", a déclaré mercredi le patron du groupe Volkswagen, Oliver Blume, à Pékin, où débute ce jeudi l'un des salons automobiles les plus importants au monde.

Un nombre surprenant de clients optent pour la téléphonie mobile AT&T

DALLAS - Le groupe américain de télécommunications AT&T a gagné un peu plus que prévu en début d'année grâce à un afflux inattendu de nouveaux clients. Entre janvier et fin mars, l'adversaire de T-Mobile US, la filiale de Deutsche Telekom, a pu engranger quelque 349 000 nouveaux contrats nets de téléphonie mobile, comme il l'a annoncé mercredi à Dallas. C'était nettement plus que ce que les analystes avaient prévu en moyenne. L'action AT&T a gagné près de trois pour cent en avant-première.

Boeing reste dans le rouge à cause du 737 Max

ARLINGTON - La crise du moyen-courrier 737 Max a entraîné une nouvelle perte pour l'avionneur américain Boeing au premier trimestre. Au final, le déficit s'est toutefois établi à 355 millions de dollars (332 millions d'euros), soit 16 pour cent de moins qu'un an auparavant, a annoncé mercredi à Arlington le concurrent du plus grand constructeur aéronautique mondial Airbus. Les analystes s'attendaient à une baisse encore plus importante. La sortie de fonds ajustée n'a pas non plus été aussi élevée qu'on le craignait, avec 3,9 milliards de dollars.

ROUNDUP : Le concurrent de Linde, Air Liquide, commence l'année avec un chiffre d'affaires en baisse

PARIS - Le fabricant français de gaz industriels Air Liquide a subi les effets de la baisse des prix de l'énergie et des effets de change négatifs au premier trimestre. Le chiffre d'affaires a reculé de 7,3 pour cent en comparaison annuelle à 6,65 milliards d'euros, a indiqué mercredi à Paris le concurrent de Linde. Les analystes s'attendaient en moyenne à un peu plus. Le groupe répercute ainsi les fluctuations des prix de l'énergie sur ses clients. Sur une base comparable, c'est-à-dire corrigé des conséquences de la baisse des prix de l'énergie et de l'évolution du cours de l'euro, le chiffre d'affaires a augmenté de 2,1 pour cent. Vers midi, l'action perdait environ 1,5 pour cent à 187,70 euros.

ROUNDUP : Roche met fin aux conséquences de Corona - le franc fort pèse en début d'année

BÂLE - Pour le groupe pharmaceutique suisse Roche, la disparition du chiffre d'affaires de Corona a produit ses derniers effets au premier trimestre 2024. Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe a confirmé mercredi ses objectifs actuels. A la Bourse suisse, cela n'a toutefois pas suffi à donner une impulsion positive aux cours, et l'action a plutôt été reléguée à la fin de l'indice directeur SMI avec une baisse d'environ deux pour cent et demi.

ROUNDUP : Deutsche Borse gagne nettement plus que prévu - l'action monte

ESCHBORN - Deutsche Borse reste sur une trajectoire record grâce à une acquisition et à des affaires bien engagées. Au cours des trois premiers mois, les bénéfices ont grimpé de 16 pour cent en comparaison annuelle à 1,43 milliard d'euros, principalement grâce à une acquisition, a annoncé mardi soir à Eschborn l'entreprise cotée sur le Dax. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) a augmenté de 13 pour cent à 875 millions d'euros. Alors que l'augmentation des revenus a été conforme aux prévisions, le résultat opérationnel a nettement dépassé les attentes des experts. Theodor Weimer, encore président de l'entreprise, a en outre confirmé les prévisions pour l'année en cours. L'action a progressé mercredi matin.

